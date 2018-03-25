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Çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.Vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların olumsuz olarak etkilenebileceği her türlü zararlı unsurlardan uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş, çocuk, narkotik, trafik ve diğer birimlere bağlı 101 ekip ve 224 personel ile ’Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ adı altında Balıkesir genelinde bulunan 241 okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı.Yapılan denetimlerde 2 bin 568 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, 465 araç ile okul servisleri kontrol edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.
Vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların olumsuz olarak etkilenebileceği her türlü zararlı unsurlardan uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş, çocuk, narkotik, trafik ve diğer birimlere bağlı 101 ekip ve 224 personel ile ’Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ adı altında Balıkesir genelinde bulunan 241 okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı.
Yapılan denetimlerde 2 bin 568 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, 465 araç ile okul servisleri kontrol edildi. 9 araç sürücüsüne işlem yapılırken, 88 iş yeri, park ve bahçe denetlendi. 2 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde aranan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca denetlemelerde 82 paket kaçak sigara elde geçirildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde uygulama boyunca onlarca mekanda ve okul çevrelerinde öğrencilerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde uygulama yaptı. Ayrıca kullanılmayan evlerde da aramalar yapıldı.
Geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin huzur ve güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

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