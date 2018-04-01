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Çocukların tehlikeli oyunu hastanede son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sokaktan geçen kamyonete tutunmaya çalışırken düşen 2 çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da sokaktan geçen kamyonete tutunmaya çalışırken düşen 2 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, oyun oynayan 10 yaşındaki Halil C. ve aynı yaştaki Cuma H., sokaktan geçen seyir halindeki bir kamyonete arkadan tutundu. Bir süre kamyonetle birlikte giden çocuklar, dengesini kaybederek yere düştü. Çocukların düştüğünü fark etmeyen kamyonet sürücüsü yoluna devam ederken, yaralanan çocuklar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla ilk önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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