Çocukların telefonlarını gasp eden 4 kişi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, çocukları bıçakla tehdit ederek telefonlarını gasp ettiği iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İzmit'te sahilde bulunan bir otoparkta 4 kişi, iddiaya göre 2 çocuğu bıçakla tehdit ederek cep telefonlarını gasp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından 4 kişinin kimliğini tespit etti. İzmit ve Derince'de düzenlenen operasyonla M.Ö. (19), K.A. (18), M.C.B. (18) ve küçük yaştaki S.E. yakalanarak gözaltına alındı. S.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.Ö., K.A., M.C.B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



