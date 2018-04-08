Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde evin bahçesinde tüfekle oynayan Ş.B. (10), av tüfeğiyle şakalaşırken kuzeni Kemal B.’yi (11) vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Ş.B. (10), evlerinin bahçesinde misafirliğe gelen amcasının oğlu Kemal B. ile av tüfeğiyle şakalaşırken, iddiaya göre tüfeğin yanlışlıkla tetiğine dokundu ve tüfek patladı. Patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Osmaniye’den ailesiyle misafirliğe gelen Kemal B.’nin yüz ve baş bölgesine isabet etti. Silah sesini duyarak olay yerine gelenler, Kemal B.’yi kanlar içinde yerde yatarken görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kemal B.’nin öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için morga götürülürken, oğlunun ölüm haberini alan baba Ahmet B. ile anne Fatma B. sinir krizi geçirdi. Olayın ardından Ş.B. ise psikolog eşliğinde ifadesi alınmak üzere Nurdağı jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.