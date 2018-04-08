Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde evin bahçesinde tüfekle oynayan Ş.B. (10), av tüfeğiyle şakalaşırken kuzeni Kemal B.’yi (11) vurdu.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Ş.B. (10), evlerinin bahçesinde misafirliğe gelen amcasının oğlu Kemal B. ile av tüfeğiyle şakalaşırken, iddiaya göre tüfeğin yanlışlıkla tetiğine dokundu ve tüfek patladı. Patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Osmaniye’den ailesiyle misafirliğe gelen Kemal B.’nin yüz ve baş bölgesine isabet etti. Silah sesini duyarak olay yerine gelenler, Kemal B.’yi kanlar içinde yerde yatarken görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kemal B.’nin öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için morga götürülürken, oğlunun ölüm haberini alan baba Ahmet B. ile anne Fatma B. sinir krizi geçirdi. Olayın ardından Ş.B. ise psikolog eşliğinde ifadesi alınmak üzere Nurdağı jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum