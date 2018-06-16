Çocuklarına sahip çıkmayan anne ve baba, hapis istemiyle yargılanıyor

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 2014 yılında boşandıktan sonra 2'si engelli, 4 çocuklarını yetiştirme yurduna verdikleri iddiasıyla haklarında, 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1'er yıl hapis istemiyle dava açılan anne Fatma H. (37) ile baba Ecevit Ç. (39), duruşmada birbirlerini suçladı. Anne Fatma H., çocuklarının yurda verildiğinden haberi olmadığını savunurken, Ecevit Ç. ise eski eşini kendisini aldatmakla suçladı.

​Diyarbakır'da yaşayan Ecevit Ç. ile Fatma H., 2014 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sonrası, çiftin, yaşları 8 ile 16 arasında değişen 2'si engelli 4 çocuklarının velayeti, anne Fatma H.’ye verildi. Fatma H. çocuklarıyla birlikte Adana’daki ağabeyinin yanına yerleşti. Bir süre sonra Fatma H., velayetin babaya verilmesi için dava açıp, çocukları Diyarbakır’da oturan eşi Ecevit Ç.’ye verdi. İşsiz olan Ecevit Ç. ise 28 Ocak 2015 tarihinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurarak, kalacak yerinin olmadığını, geçici olarak ağabeyinin evinde kaldığını, eski eşi Fatma H.’nin kendisine bıraktığı çocuklara bakamadığını belirterek, çocukların Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmesini istedi.

ÇOCUKLARIN İSTİSMARA UĞRAMA RİSKİ YÜKSEK

Bunun üzerine Sur Sosyal Hizmetler Merkezi görevlileri, aynı gün Ecevit Ç. ile görüşerek, kaldığı evde sosyal inceleme yapıp, yakınlarının bilgisini aldı. Daha sonra Fatma H.'nin kardeşleri ile görüşüp, evlerinde inceleme yapan görevliler, konuya ilişkin rapor hazırladı. Raporda, anne ve babanın akrabalarının da 4 çocuğun korunma ve bakım ihtiyaçlarını karşılama noktasında destek olmadıkları belirtildi. Çocukların mevcut durumdan rahatsız oldukları ve babalarına karşı tavırlı oldukları belirtilen raporda, anne ve baba tarafından ihmal edilmiş olan çocukların istismara uğrama riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Raporda, anne ve babanın, çocuklarının koruma ve bakımını sağlamak istemediği kaydedildi. Raporda ayrıca, çocukların bakımını üstlenmeleri halinde destek olunacağı önerisinde bulunulmasına rağmen, amca ve dayılarının da koruma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak istemedikleri ifade edildi. Çocukların toplumsal risklere açık hale gelebileceği ve sağlıklı bir aile ortamının sağlanamayacağı vurgulanan raporda, çocukların korunmaya ihtiyacı olan çocuklar statüsünde oldukları, bu nedenle koruma altına alınmaları gerektiği ifade edildi.

1 YIL HAPİS İSTEMİ

Raporun ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çocukları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirerek, durumu savcılığa bildirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Fatma H. ve baba Ecevit Ç. hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan baba Ecevit Ç., maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle çocuklarına bakamadığını söyledi. Araştırmalara rağmen bulunamayan anne Fatma H. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayı 14 Şubat 2017 tarihinde tamamlayan savcılık, Fatma H. ile Ecevit Ç. hakkında 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şüphelilerin, çocuklarına karşı aile hukukundan doğan, bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirten savcı, anne ve babanın cezalandırılmasını istedi.

ESKİ EŞİM, ÇOCUKLARIMI ZORLA ALDI

İddianamenin kabulünün ardından Fatma H. ve Ecevit Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına 24 Mayıs 2017 tarihinde 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Anne Fatma H., duruşmadaki ifadesinde, ailesinin zoruyla evlendiğini belirterek, "Çocuklarıma bakmak istiyordum, ancak babaları tehditle çocukları benden aldı. Sonra çocukları yurda vermiş. Çocukların yurda verildiğinden haberim yoktu. Öğrendikten sonra çocuklarımı evime getirdim. Bir süre sonra eski eşim, tekrar çocukları benden aldı. Benim çocuklara bakmamı istemiyor. Çocukları yurda veren ben değilim. Çocuklarıma bakmaya devam ediyorum" dedi.

17 Temmuz 2017 günü yapılan 2'nci celsede savunması alınan Ecevit Ç. ise, "Çocuklarımı geçici olarak yurda bırakmıştım. 2 ay sonra çocuklarımı geri alacaktım. Maddi durumum kötü olduğu için alamadım. Eski eşiğimin ağabeyi, çocukları bana bırakmıştı. O zaman çocuklara bakmak istemiştim. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamayınca yurda bıraktım" dedi.

Duruşmada konuşan çocukların avukatı Halil İbrahim Güneş ise, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Fatma H., sonraki duruşmalarda, eski eşini kumar oynamak ve eve bakmamakla suçladı. Ecevit Ç. ise Fatma H.'yi, kendisini aldatmakla suçladı. Davanın son celsesinde, taraflardan birinin çocukların velayet ve verasetine ilişkin dava açıp açmadığının araştırılmasına karar verildi.

Mahkeme, kararını açıklamak için duruşmayı Eylül ayına erteledi.



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