Çocuklarını döverek öldüren Suriyeli aile suçlamaları reddetti

İzmir’in Buca ilçesinde 8 yaşındaki çocuklarını döverek öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Suriye uyruklu baba ile üvey annenin yargılamasına devam edildi. Anne ve baba suçlamaları reddederken, savcı mütaalasında mahkeme heyeti talebi reddedip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Davaya konu olan olay, geçtiğimiz 6 Temmuz günü Buca’da meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu inşaat işçisi baba Muhammed Dünya (34) ve üvey anne Fatima Şukri (32), 8 yaşındaki çocukları Ali Dünya’yı uzun süredir dövüyordu. Son olarak baba Muhammed Dünya 5 Temmuz gecesi küçük Ali’yi hortumla döverken, üvey anne Fatima da 6 Temmuz günü saat 07.00 sıralarında dövdü. Küçük çocuğun sabah uyanmaması üzerine çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan baba Muhammed Dünya, ifadesinde oğlunu kendisinden habersiz dilencilik yaptığı için uzun süredir hortumla dövdüğünü, Ali’yi üvey annesinin ise dövmediğini söyledi. Üvey anne Fatima Şukri de, eşi Muhammed’in oğlu Ali’yi zaman zaman terbiye etmek için hortumla dövdüğünü, kendisinin Ali’ye hiç dokunmadığını iddia etti. Her iki sanıkta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi

Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, çiftin Ali Dünya’yı uzun süredir su hortumu ile dövdüğü, son olarak baba Muhammed Dünya’nın 5 Temmuz gecesi, üvey anne Fatima’nın da 6 Temmuz sabah saatlerinde çocuğa hortumla vurduğu belirtildi. İddianamede, küçük Ali’nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, iki şüphelinin de uzun süredir küçük Ali’yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, ’Canavarca hisle çocuğu öldürmek’ suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammed Dünya, Fatima Şukri, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Avukat Pınar Melli katıldı.

“Dövme tarzı falakaydı”

Duruşmada tanık olarak ifade veren sanıkların oturduğu evin sahibi Gamze Zengin, olay günü çocuğun ağlama sesini duyduğunu belirterek, "Sanıklar benim kiracım olur. Olay günü alt kattan ağlama sesi ve vurma sesi duydum" dedi. Sanıklardan Fatima Şukri, olaydan 15 gün önce eşinin Ali Dünya’yı dilenirken gördüğü için dövdüğünü iddia ederek, "Babası ayağına hortumla vuruyordu. Dövme tarzı falakaydı. Olay günü ise akşam ağzından kan geldi. Gece uyuduk, uyandığımızda yataktan düştüğü için ölmüş" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı ise esasa yönelik mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, esasa yönelik savunma yapmak üzere sanıklara ek süre vererek duruşmayı erteledi.