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Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

İki anne darp raporuyla birlikte polis ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulundu. İddiaların hedefindeki öğretmen suçlamaları reddetti ve aileler hakkında manevi tazminat davası açacağını söyledi

İddiaya göre vahim olay İstanbul'da yaşandı. 5 yaşındaki Enis ve Buket aynı anaokuluna gidiyordu. İddiaya göre, Enis'in annesi Nurcan Atak çocuğundaki morlukları görünce hemen Buket'in annesine haber verdi. İki anne de önce çocuklarının bir hastalığı olduğunu düşündü. Ancak hastanede yapılan tetkikler çocukların darp edildiğini ortaya çıkardı.

"AYAKLARI MORLUK İÇİNDEYDİ"

Show Haber'e konuşan anne Nurcan Atak, "Çocuğu banyo yaptırırken fark ettim. Sırtında var, ayaklarında var. Komple ayakları morluk içindeydi. Müdüre gitmeden önce öğretmenin yanına bir çıkalım, konuşalım dedik. Yukarı çıkmamla birlikte kadın yerlere yatmaya başladı. Mutfağa koştu, bıçak almaya" dedi.

4 VELİ OLAYI MÜDÜRE BİLDİRDİ

İki anne darp raporuyla birlikte polis ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulundu. Sayısı 4'e çıkan veliler olayı okul müdürüne de bildirdi. İddiaların hedefindeki öğretmen suçlamaları reddetti ve aileler hakkında manevi tazminat davası açacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
3 kuruş para için çalışıp çocuklaırnızı sevgisiz bırakıp birde üstüne darp ettirirseniz olacağı bu.Sadece kreş öğretmenleri değil..Çok fazla iş üretmezler sürekli dedikodu.Kadınların esas görevi analıktır.bunu asla unutmayın.çocuğunu koleje göndermekle iyi ebevenlik yapmıyorusnuz bilakis çocuğu sevgisiz bıraktığınız için streslili uyumsuz saygısız bir nesil bırkaıp ülkenin geleceğini karartıyorusnuz.Eşinin çalışamasını isteyen babalarda suçludur.50 yıl önceye göre daha çok kadn çalışıyor ama suç oranı yükseliyor saygısız beceriksiz savurgan br nesil yetişiyor.SEBEB AİLESİ YAPISININ BOZULMASI
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