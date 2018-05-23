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Çocuklarını öldüren anne, adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren ve 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını öldüren anne Lütfiye Alver adliyeye sevk edildi.

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren ve 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını öldüren anne Lütfiye Alver adliyeye sevk edildi.

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