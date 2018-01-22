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Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 06:01 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bursa’da eşiyle tartışan bir şahıs iki kızını pompalı tüfek kullanarak rehin aldı. Bölgeye keskin nişancı dahil çok sayıda özel harekat sevk edilirken, kızlarını rehin alan baba ekiplerin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Emek Polis Merkezi’ne gelen Gülüşan Ö.(34) eşi Hamza Ö.(38) ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığını belirterek eşinin 6 yaşındaki A. ve 9 yaşındaki S. isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfek ile rehin aldığını kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kızlarını rehin alan babayla görüşen polis ikna etmek için uğraşırken şahıs bir el ateş ederek çocuklarını öldüreceğini daha sonra intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine aralarında keskin nişancılarında olduğu Özel Harekat Polisi, Müzakere polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Keskin nişancılar binanın içini gören çevre binaların çatılarına çıkarak güvenlik önlemi aldı.

BÖYLE İKNA OLDU

Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Müzakere ekibinin yaklaşık 6 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın “Bir yıldır işsizmişsin, sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin ve çocuklarının zarar görmesini istemiyoruz, önce elindeki silahı daha sonra çocuklarını teslim et” demesi üzerine şahıs teslim oldu.

Polis ekiplerini kızlarını rehin alan babayı gözaltına alarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Kızlarını 6 saat boyunca rehin tutan babanın çeşitli suçlardan dosyası olduğu ve daha öncede eşine şiddet uyguladığı öğrenildi.

(İHA)

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