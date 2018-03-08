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"Çok bile yaşadım" diye not yazıp kendini ağaca astı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Samsun’da bir genç, “Baba seni çok seviyorum.

Samsun’da bir genç, “Baba seni çok seviyorum. Çok bile yaşadım” diye not yazıp kendisini ağaca asarak intihar etti.
Olay, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncesu Mahallesi sahiline giden Gülüm Karakoç (29) kuma "Baba seni çok seviyorum. Çok bile yaşadım. Allah’a emanet gülüm" şeklinde not yazdıktan sonra yanında getirdiği iple kendisini ağaca asarak canına kıydı. Çevredeki bir vatandaş, cesedi fark etmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kuma yazılmış notları okuyan polis, çevrede ve cesedin üzerinde inceleme başlattı.
Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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