Çok Namlulu Roketatarlar terör hedeflerini imha ediyor

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeyin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedefleri, gece saatlerinde çok namlulu roketatarlarla imha edilmeye devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile stratejik öneme sahip olan Raco bölgesini bombardımana tuttu. Ateş altına alınan hedefler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki sınır hattındaki mevzilerden vuruyor.