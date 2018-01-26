Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Hiç büyük burunlu bir erkeği çekici bulduğunuz oldu mu? Birinin kokusundan etkilendiniz mi? Ya da eşinizin erkek kardeşinizi andırdığını düşündünüz mü? Daily Mail'den John Naish'in haberine göre, kadınların orgazma ulaşması veya bir erkeği çekici bulmasının arkasında bu ve bunun gibi birçok ilginç etken yatıyor.

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmanın aktarıldığı haberde, seks sırasında çorap giyen kadınların, çıplak ayakla seks yapanlardan daha fazla haz duyduğu belirtiliyor.

Nitekim araştırmada çıplak ayaklı kadınların yalnızca yüzde 50'si orgazm olurken, çoraplı kadınların yüzde 80'inin orgazma ulaştığı ortaya çıktı. Araştırmanın lideri Gert Holstege, bu durumun çorabın kadınlara güvenlik duygusu vermesinden kaynaklandığını belirtti.

BURUN BOYUTU TESTESTORONUN YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜRÜYOR

Haberde aktarılan Evrim ve İnsan Davranışı (Evolution And Human Behaviour) dergisindeki bir makaleye göre, kadınlar büyük burunlu erkekleri çekici buluyor. Zira büyük burun, testestoron düzeyinin daha yüksek olduğu algısı yaratıyor.