Çöken duvarın altında kaldı: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çöken duvarın altında kalan yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi 7090. Sokak üzerindeki bir evin arka kısmında bulunan duvarda çalışma yapan 65 yaşındaki A.Y. bir anda yıkılan duvarın altında kaldı. Durumu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duvar altında kalan işçiyi çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.