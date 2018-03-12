Çöken istinat duvarı villalara zarar verdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir sitede istinat duvarı çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde hafta sonu Ata Mahallesi’nde bulunan bir sitede istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının bir bölümünün çökmesi konutlarda yaşayanları korkuttu. Bir villa hasar görürken, bir villa da kısmen hasar gördü.
Gemlik’te daha öncede Jandarma rampasında inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çökmüştü.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum