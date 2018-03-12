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Çöken istinat duvarı villalara zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir sitede istinat duvarı çöktü.Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde hafta sonu Ata Mahallesi’nde bulunan bir sitede istinat duvarı çöktü.

Çöken istinat duvarı villalara zarar verdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir sitede istinat duvarı çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde hafta sonu Ata Mahallesi’nde bulunan bir sitede istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının bir bölümünün çökmesi konutlarda yaşayanları korkuttu. Bir villa hasar görürken, bir villa da kısmen hasar gördü.
Gemlik’te daha öncede Jandarma rampasında inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çökmüştü.

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