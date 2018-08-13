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Çöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında tavanın çökmesiyle altında kalan Hacı Gümüştaş (56) hayatını kaybetti, kızı Serap Gümüştaş yaralandı.

Çöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandı

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında tavanın çökmesiyle altında kalan Hacı Gümüştaş (56) hayatını kaybetti, kızı Serap Gümüştaş yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde meydana geldi. Kerpiç evin üstüne toprak atan Hacı Gümüştaş daha sonra eve girdi. Toprağın ağırlığına dayanamayan tavan, Hacı Gümüştaş ve kızı Serap Gümüştaş'ın (19) üzerine çöktü. Olayı gören komşuları kendi imkanlarıyla baba kızı enkaz altından çıkardı. Baba- kız olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Gümüştaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serap Gümüştaş ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Serap Gümüştaş'ın vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Baba-kızın enkazdan çıkarılmasına yardım eden komşusu Mustafa Erdoğan, "Eski kara yapı bina olduğu gibi üstlerine çökmüş. 2 kişi altında kalmış. Ben sonra yetiştim. Gittiğimde köylüler elleriyle kazıp çıkarmaya çalışıyorlardı. Ağaç altından çıkardılar" dedi.

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Çöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandıÇöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandıÇöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandıÇöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandı

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