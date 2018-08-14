Çöken tavanın altında kalan baba öldü, kızı yaralandı

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında tavanın çökmesiyle altında kalan Hacı Gümüştaş (56) hayatını kaybetti, kızı Serap Gümüştaş yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde meydana geldi. Kerpiç evin üstüne toprak atan Hacı Gümüştaş daha sonra eve girdi. Toprağın ağırlığına dayanamayan tavan, Hacı Gümüştaş ve kızı Serap Gümüştaş'ın (19) üzerine çöktü. Olayı gören komşuları kendi imkanlarıyla baba kızı enkaz altından çıkardı. Baba- kız olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Gümüştaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serap Gümüştaş ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Serap Gümüştaş'ın vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Baba-kızın enkazdan çıkarılmasına yardım eden komşusu Mustafa Erdoğan, "Eski kara yapı bina olduğu gibi üstlerine çökmüş. 2 kişi altında kalmış. Ben sonra yetiştim. Gittiğimde köylüler elleriyle kazıp çıkarmaya çalışıyorlardı. Ağaç altından çıkardılar" dedi.
Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...
ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!
Trump'ı çıldırtmak için yapıyor! Kıyafetleri olay oldu
Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi
Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!
Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum