Çöken yolun altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, köprülü kavşak inşaatında yolun göçmesi sonucu bir işçi beline kadar toprağın altında kaldı. İtfaiye ekipleri işçiyi toprağın altından çıkararak kurtardı. Olay sabah saat 08.30 sıralarında, D-130 Karayolu Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde bulunan köprülü kavşak inşaatında meydana geldi. Köprülü kavşağın temel çalışmaları sırasında kalıpları hazırlayan işçi, yolun göçmesi sonucu beline kadar toprağın altında kaldı. Edip Keskin'in toprağın altında kaldığını gören işçiler, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekipleri işçiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Toprak yığının altından kurtarılan işçi beline bağlanan halatla inşaat temelinin üzerine çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye konulan işçi, sedyenin vince bağlanması ile inşaat temelinin üzerinden yola alındı. Gölcük Devlet Hsatanesi'ne kaldırılan Edip Keskin tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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