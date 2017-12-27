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Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 10:40 | Son Güncelleme 2 saat önce

Adana'da bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan Cono aşiretine mensup 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suçüstü yakalayan polisleri görünce, "Doğum yapacak yakınımız için ebe aramaya geldik" diyerek kurtulmaya çalıştı. Zanlılar kamera görüntülerini izleyince suçunu itiraf etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 18 Aralık'ta soygun yapmak için Osmaniye'den Adana'ya gelen, Cono aşiretine mensup Tansu K. (28), Sibel T. (26), Kibariye S. (21) ve H.T (14), girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın ve tabanca çaldı. Ev sahibi Sayime Gökberk, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıktan çok sayıda sabıkaları olan şüphelileri belirledi.

Polis, dün öğle saatlerinde aynı evi soymaya tekrar gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Gözcülük yapan H.T.'yi apartman girişinde yakaladı. Sibel T. ve Kibariye S. ise karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için ebe aramaya geldik" dedi.

Gözaltına alınan şüpheliler, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince suçlarını kabul etti.

Sağlık kontrolüne götürülen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hırsızlığa karşı en güzel önlem Şeriat tır Hırsızlık yapanın eli kesilsin
evet seninde kafanı kesmek gerek zaten kafan yok
@090419 yobazlığa,irticaya hayır,şeriata evet diyen biriyim.Benim dolandırıcılar' ki buda bir hırsızlıktır'suçları sabitleşip hapis cezası almalarına rağmen hala ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar ve ben maddi manevi mağduriyetimi giderecek ,başvuracak bir merci bulamıyorum.
@jomba sen harsızlık yapıyonmu
okadar adanalı genç var.bir aşireti bitiremiyorlarmı
bunlar sulale boyu meslek edinmiş..almanyada bi çete vardı bi gecede hepsi intihar etmişti sanırım..
cono mono ama acaip fit ler ya. dal gibiler
@unnamedboy Ya böyle göründüklerine bakmayın çok pis kokuyorlar.polis kokudan yakalamıştır kesin valla.
@unnamedboy bunlarda otostopculuk hırsızlık meslek halini almış bunlar vermez alır :) adamda bakıyor kokmuş pis bunlar paradan vazgeçiyor tabiki soyulmamışsa:)
Çok sayıda sabıkalı olan! sanki diploması sertifikası olan gibi ne kadar rahatlık. Bunlar gibilere öyle ceza vereceksin ki bir daha yapamayacak.
ne conosu monosu ülke bu kadar mı bitik ne aşireti ya bildiğin resmen eşkiya hırsızlık çetesi alayı
hanım efendi gibi giyinirlerse hakim onları serbest bırakır . bu ülkenin adaleti devlet için vardır , oysaki demokrasi de halk devletten önce gelir çünkü halk olmasa devlet olamazsın . hırsızlık yap cinayet işle tecavüz et , sorun yok takım elbise giy hakim senin adına iyi hal verir ve cezaevleri de devlete karşı gelenler ile dolu olduğundan hemen salıverirler. yani ne bu ülkede ne yaparsanız yapın devlete ve hükümete sataşmayın .
HER PİSLİK BU AŞİRETTEN ÇIKIYOR KÖKÜNÜ KAZIYIN.
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