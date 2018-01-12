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Cono aşiretine bin polisle şafak baskını

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 09:41 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adana ve Mersin'de Cono aşiretine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat karadan, helikopter ve dronelar havadan destek verdi

Cono aşiretine bin polisle şafak baskını

Adana ve Mersin'de aşk vaadiyle dolandırıcılık, yağma, gasp, hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen Cono aşiretine yönelik bin polis ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen aileler mercek altına alındı. Polis savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan "Cono" aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda bugünşafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyona özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler karadan evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyona katıldı. Polis Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup yaklaşık 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Operasyon hala devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin adana aşiret cono

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hepsini gebertip yok etmek lazım pislikten başka bir şey değiller
Bunlar otostop çekip abazaları ördek gibi avlıyolar benim eve gidelim diye mahallelerine götürüp aşiretçe adama çöküyolar, telefon para cüzdan ne varsa alıp don gömlek bırakıyolar rezil olsun diye. Bunlara bakacak kadar düşenlerede müstahak aslında bildiğin aptal çingene la bunlar pis insanlar
Bunları sürün gönderin gitsin geldikler yere Hindistan' a
Bunları Kısırlaştırın Ancak bunlardan ve olaylardan bu şekilde kurtulmak mümkün yada topluca ülke dışına atacaksın
Hayırlı cuma,lar bu ne yaaa çok ayıp kaçıncı asırda yaşıyoruz aşiret hala varsa devlet ne iş yapar o zaman kim aşiretle yaşatmaya zorluyorsa derhal gereken yapılmalı.
Bu olayın farklı boyutları da var mesela bunların semti bir avmnin hemen dibinde ve kimse bunları o değerli alanda görmek istemiyor, bir çeşit yıldırma politikası bu.. Bu insanların kimseye zararı yoktur, ne yaparlarsa kendilerine yaparlar. .
bu pis dinsiz Allahsız yaratıklar milletin canını yakıyor yıllardır.. süründürün bunları ama işbirliği yapıyorsunuz bunlarla emniyet senelerdir bunlarla işbirliği yapıp bazı olayları çözmeye çalışarak bunların pisliklerine göz yumuyormuş diye duymuştum.. bu aşağılık insanları toplumu yaraladıkları asayişi bozdukları için cezalandırın... bıktık artık bu pis aşiretten ..
ister cano olste ister cano olsun ister başkası olsun başta güneydoğu da bulunan bütün aşiretler in en büyük işler ı uyuşturucu kadın ticareti vatan hayinliyi PKK ye yataklık yapmak Allah hepsinin belasını versin inşallah
Türkiyenin yüz karakarası bunlar. Pislik yuvaları
adamlara itibar kattınız holikopterler vs .
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