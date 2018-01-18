'Cono Operasyonu'nda gözaltına alınan 29'u kadın 42 kişi adliyeye sevk edildi (2)

28'İ KADIN 38 KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan ve yoğun güvenlik önlemi altında adlileye sevk edilen 'Cono Aşireti' mensuplarından 28'i kadın 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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