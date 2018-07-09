Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Gümüşlük Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki işitme engelli Esra Dağ, 6 Temmuz Cuma günü saat 12.00 civarında çöp atmak için evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi.
Bunun üzerine telaşlanan ailesi, genç kızı her yerde aramaya başladı. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan aile, Esra'nın fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi.
Aile, Esra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir cezaevi firarisi tarafından kaçırıldığını iddia etti.
(İHA)
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