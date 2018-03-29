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Çöp dolu evde çıkan yangında, anne ve kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında Refiye Arısoy (79) ile kızı Nejla Arısoy (52), dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında Refiye Arısoy (79) ile kızı Nejla Arısoy (52), dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Refiye Arısoy ve kızı Nejla Arısoy'un yaşadığı evde çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Binadaki çöpler için için yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Refiye Arısoy ve Nejla Arısoy dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Binanın tüm daireleri ve merdivenlerinin çöple dolu olması nedeniyle, cenazeleri indirmek isteyen görevliler, itfaiye merdiveni ile binanın penceresine yanaştı. Dairede bulunan anne ve kızının cenazeleri itfaiye merdivenine alınarak, indirildi. Cenazeler morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Komşuları, anne ve kızının binada yalnız yaşadıklarını ve uzun yıllardır apartmanın çöp ev olarak kullanıldığını, anne kızını sevdikleri için belediyeye ihbarda bulunmadıklarını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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