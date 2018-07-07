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Çöp kamyonu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 00:09 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motoru alev alan çöp kamyonu yandı.

Çöp kamyonu alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motoru alev alan çöp kamyonu yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, aracın ön kısmı hurdaya döndü.
Yangın gece saatlerinde, TEM Otoyolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Serdar Kaymaz yönetimindeki 06 BER 465 plakalı çöp kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kamyonun ön kısmı hurda yığını haline geldi. Söndürme çalışmaları sırasında yol ulaşıma kapatılırken, bir süre sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çöp kamyonu alev alev yandıÇöp kamyonu alev alev yandı

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