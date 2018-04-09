Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik görevlisi yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde temizlik görevlisi Ali Osman Duman, geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışarak yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. Veli Topçu yönetimindeki 35 DC 7714 plakalı çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik görevlisi Ali Osman Duman, çöpleri aldıktan sonra kamyonun arkasında durdu. Ali Osman Duman, bu sırada geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan Duman için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi Duman'a müdahale etti. Ağır yaralanan Duman, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü Topçu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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