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Çöp kamyonu takla attı: 3 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun takla attığı kazada, 3 işçi yaralandı.

Çöp kamyonu takla attı: 3 işçi yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun takla attığı kazada, 3 işçi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çöp toplayan Buldan Belediyesi'ne ait Mehmet Güngör yönetimindeki 20 RK 210 plakalı çöp kamyonu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi, takla atarak ters döndü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Mehmet Güngör ile diğer işçiler Mustafa Doğru ve Muammer Bağrıaçık, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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