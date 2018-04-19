Çöp kamyonun altında kalan yaşlı kadın feci şekilde öldü

Adana’da kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen kadın çöp kamyonun altına kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Döne Duman, evine gitmek için Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen çöp kamyonu yeşil ışık yandıktan sonra hareket edince yaşlı kadına çarptı. Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından kamyon şoförü korkup yakındaki polis merkezine gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadının cenazesini yolun kenarında kaldırdı. Uzun süre kapalı kalan yol, itfaiye ekibi tarafından yıkandı. Döne Duman’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.