Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara İlçe Belediyesi’nde temizlik işçisi Orhan Fındık (36), geri manevra yapan çöp kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Fındık, çöp toplama işlemi sırasında geri manevra yapan İ.K., yönetimindeki kamyondan düştü. Kamyonun üzerinden geçtiği Orhan Fındık, yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fındık'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!
Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum