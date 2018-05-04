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Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

TRABZON’un Çaykara İlçe Belediyesi’nde temizlik işçisi Orhan Fındık (36), geri manevra yapan çöp kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara İlçe Belediyesi’nde temizlik işçisi Orhan Fındık (36), geri manevra yapan çöp kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Fındık, çöp toplama işlemi sırasında geri manevra yapan İ.K., yönetimindeki kamyondan düştü. Kamyonun üzerinden geçtiği Orhan Fındık, yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fındık'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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