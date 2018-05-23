HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

BODRUM'da, mimar Muzaffer Aksoy (74), geri manevra yapan çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aksoy'un Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi birçok ünlü ismin villasının mimarlığını yaptığı öğrenildi.   Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan mimar Muzaffer Aksoy, saat 09.30 sıralarında, gittiği marketten evine dönmek üzere yola çıktı.

Çöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, mimar Muzaffer Aksoy (74), geri manevra yapan çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aksoy'un Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi birçok ünlü ismin villasının mimarlığını yaptığı öğrenildi.
Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan mimar Muzaffer Aksoy, saat 09.30 sıralarında, gittiği marketten evine dönmek üzere yola çıktı. Atatürk Caddesi ile 39'uncu Sokak'ın kesiştiği köşeye gelen Aksoy'a, geri manevra yapan Günday Akar (34) yönetimindeki 07 MVS 23 plakalı çöp kamyonu çarptı. Evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Aksoy, çarpmanın etkisiyle düşüp, başını yere vurarak, ağır yaralandı. Marketten çıkan müşteriler ve yakındaki taksi durağındaki şoförler, Aksoy'un yanına koşup, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aksoy, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu şoförü Günday Akar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi birçok ünlü ismin villalarının bulunduğu Türkbükü Evleri Sitesi'nin de mimarı olan Muzaffer Aksoy'un ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Görgü tanığı turizmci Aydın Şahin (38), "Çöp kamyonu geri manevra yapıyordu. Marketten çıkan kişi, kör noktada kaldı. Kamyonun çarpacağını fark edip, korna çalıp, uyarmak istedim; ancak kornayı duymadı. Çöp kamyonu çarptı, yere düştü" diye konuştu.
Nurdan Özoğul da Muzaffer Aksoy'un 20 yıllık komşusu olduğunu belirterek, "Markete gazete, ekmek almaya gitmişti. Kendisi üst katımda oturuyor. Öğrendiğimize göre, marketten çıkarken, ayağından terliği çıkmış. Yere eğilip, terliğini alacağı sırada kamyon çarpmış, yere düşmüş. Kendisinde işitme kaybı var, kulaklık kullanıyordu. Ancak kulaklığı olay sırasında yanında değilmiş. Ölümü bizleri üzdü, halen şoktayız. Acımız büyük" dedi.
'KÖR NOKTADA KALDIĞI İÇİN FARK ETMEYİP ÇARPTIM'
Jandarmanın kazanın ardından gözaltına aldığı çöp kamyonu şoförü Günday Akar'ın, ifadesinde, "Çöp toplama işinde görevli 2 işçi bana, konteynere yanaşmam için 'Gel, gel' diyerek, yönlendirmede bulunuyordu. Ancak çarptığım kişi kör noktada kaldığı için fark etmeyip, çarptım. Sesleri duyunca, bir sorun olduğunu anlayıp, hemen durdum. Zaten çöp kamyonunun kamerasında olayın nasıl gerçekleştiği ortadadır. Çok üzgünüm. Halen kazanın şokunu yaşıyorum" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Çöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldüÇöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldüÇöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldüÇöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldü

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
Acil servis önündeki saldırıya 1 gözaltıAcil servis önündeki saldırıya 1 gözaltı
Ula'da orman yangını (2)Ula'da orman yangını (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.