Çöp kamyonunun çarptığı 'ünlülerin mimarı' öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, mimar Muzaffer Aksoy (74), geri manevra yapan çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aksoy'un Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi birçok ünlü ismin villasının mimarlığını yaptığı öğrenildi.

Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan mimar Muzaffer Aksoy, saat 09.30 sıralarında, gittiği marketten evine dönmek üzere yola çıktı. Atatürk Caddesi ile 39'uncu Sokak'ın kesiştiği köşeye gelen Aksoy'a, geri manevra yapan Günday Akar (34) yönetimindeki 07 MVS 23 plakalı çöp kamyonu çarptı. Evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Aksoy, çarpmanın etkisiyle düşüp, başını yere vurarak, ağır yaralandı. Marketten çıkan müşteriler ve yakındaki taksi durağındaki şoförler, Aksoy'un yanına koşup, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aksoy, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu şoförü Günday Akar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi birçok ünlü ismin villalarının bulunduğu Türkbükü Evleri Sitesi'nin de mimarı olan Muzaffer Aksoy'un ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Görgü tanığı turizmci Aydın Şahin (38), "Çöp kamyonu geri manevra yapıyordu. Marketten çıkan kişi, kör noktada kaldı. Kamyonun çarpacağını fark edip, korna çalıp, uyarmak istedim; ancak kornayı duymadı. Çöp kamyonu çarptı, yere düştü" diye konuştu.

Nurdan Özoğul da Muzaffer Aksoy'un 20 yıllık komşusu olduğunu belirterek, "Markete gazete, ekmek almaya gitmişti. Kendisi üst katımda oturuyor. Öğrendiğimize göre, marketten çıkarken, ayağından terliği çıkmış. Yere eğilip, terliğini alacağı sırada kamyon çarpmış, yere düşmüş. Kendisinde işitme kaybı var, kulaklık kullanıyordu. Ancak kulaklığı olay sırasında yanında değilmiş. Ölümü bizleri üzdü, halen şoktayız. Acımız büyük" dedi.

'KÖR NOKTADA KALDIĞI İÇİN FARK ETMEYİP ÇARPTIM'

Jandarmanın kazanın ardından gözaltına aldığı çöp kamyonu şoförü Günday Akar'ın, ifadesinde, "Çöp toplama işinde görevli 2 işçi bana, konteynere yanaşmam için 'Gel, gel' diyerek, yönlendirmede bulunuyordu. Ancak çarptığım kişi kör noktada kaldığı için fark etmeyip, çarptım. Sesleri duyunca, bir sorun olduğunu anlayıp, hemen durdum. Zaten çöp kamyonunun kamerasında olayın nasıl gerçekleştiği ortadadır. Çok üzgünüm. Halen kazanın şokunu yaşıyorum" dediği öğrenildi.