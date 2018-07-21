İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi'nde görevli temizlik görevlisi Emrah Tayhan (32) çöp konteynerinde 4 parçaya ayrılmış tabanca buldu.
Olay saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Karabağ Caddesi 10'uncu sokakta meydana geldi. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Emrah Tayhan (32) sabah saatlerinde mahalleyi süpürürken çöpleri koyduğu çöp kovasını konteynere boşaltmak istedi. Tayhan, yaklaştığı konteynerin üzerinde 4 parçaya ayrılmış tabancayı fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, silahı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Emrah Tayhan, "Saat 11.00-11.30 arası gibiydi, burayı süpürüyordum. Kovam doldu, çöpe döküyeyim dedim, baktım silah parçaları var. Hemen emniyete haber verdim. Çöp kenarının üstünde silah parçaları vardı, 4 adetti. Yetkililere haber verdim, geldi, incelediler, silahı götürdüler" dedi.
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