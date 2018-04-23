Çöp konteynerinde başlayan yangın otomobili kullanılmaz hale getirdi

Güngören’de çöp konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 02:00 sıralarında Güngören Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, bir süre sonra konteynerin önünde park halinde bulunan 34 HL 5163 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çöp konteyneri ile yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

‘Burada hiç böyle bir şey olmazdı’

Apartmanda oturan bir vatandaş, “ Gece vakti zilleri çaldılar. Aşağıya indik baktık ama arkadaşın arabasını yanarken gördük. Buraya bir şeyler koymuşlar ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yetkili arkadaşlar cevap verecekler. Bütün araçları buradan kaldırdık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Burada hiç böyle bir şey olmazdı.” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.