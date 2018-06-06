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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çöp konteynerine atılmış, göbeği yeni kesilen bebek cesedi bulundu.

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çöp konteynerine atılmış, göbeği yeni kesilen bebek cesedi bulundu. Polis, bebeği çöpe atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Kudret Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 15.00 sıralarında çöp atmaya giden bir inşaatta bekçilik yapan Mustafa Oğuz, çöp konteynerindeki bebeği görünce polisi aradı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibi bebeğin öldüğünü belirlerken, çıplak vaziyatteki kız bebeğin göbeğinin henüz yeni kesildiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa Oğuz, bekçiliğini yaptığı inşaatta biriken kağıtları atmak için çöp konteynerine geldiğini, bu sırada konteynerin içerisinde çıplak vaziyette yatan bebeği fark ettiğini söyledi. Bir an tereddüt yaşadığını ifade eden Mustafa Oğuz, durumu hemen polise bildirdiklerini belirtti.
Darıca Belediyesi'ne bağlı temizlik işçilerinin saat 11.30 ile12.00 sıralarında çöpleri aldığı öğrenilirken, bebeğin bu saatlerden sonra bırakıldığı tahmin edildi. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduÇöp konteynerinde bebek cesedi bulunduÇöp konteynerinde bebek cesedi bulunduÇöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

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