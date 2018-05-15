Çöp konteynerinin altından yarım kilo eroin çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin yakalanmamak için yarım kilo eroini çöp konteynerinin altına gizlediği ortaya çıktı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde M.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Takibe alınan M.K.'nin yakalanmamak için uyuşturucuyu evinin yakınında bulunan çöp konteynerinin altına gizlediği saptandı. M.K., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. M.K.'nin çöp konteynerinin altına gizlediği yarım kilo eroin de bulunarak el kondu.
M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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