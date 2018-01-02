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Çöp konteynerlerini basketbol sahasına çekip ateşe verdiler

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 19:18 | Son Güncelleme 9 saat önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir basketbol sahasına çekilen çöp konteynerleri ile bunlardan dökülen çöpler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Çıkan duman birçok yerden görülürken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konak'ın Çimentepe semtindeki Kadriye Mahallesi'nde bulunan 3 çöp konteyneri, bugün saat 14.00 sıralarında bir basketbol sahasına çekilip, ateşe verildi. Konteynerlerin içindekilerle dışarı dökülen çöplerden çıkıp gökyüzünü kaplayan duman, kentin birçok bölgesinden görüldü. Dumanı gören İzmirliler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yakılan çöpleri söndürdü.

Çöpleri kimin yaktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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