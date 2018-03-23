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Çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Erzincan’da çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı.Olay Erzincan merkeze bağlı Yoğurtlu Beldesi Cengiz Topel Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan’da çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı.
Olay Erzincan merkeze bağlı Yoğurtlu Beldesi Cengiz Topel Mahallesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan çöp kutusuna ayağını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar ilk önce kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Vatandaşların çabası köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin ayağını sıkıştırdığı çöp bidonunu demir ayırıcı makasla keserek köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek sıkıştığı yerden hemen uzaklaştı.

Çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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