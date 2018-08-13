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Çöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçi Eyüp Kayseri ((66), evinin önündeki çöpleri yakarken sıçrayan kıvılcımlar, depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu.

Çöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül etti

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçi Eyüp Kayseri ((66), evinin önündeki çöpleri yakarken sıçrayan kıvılcımlar, depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangında, 300 saman balyası kül oldu.
Malkara'ya bağlı İbribey Mahallesi'nde oturan Eyüp Kayseri, evinin önünü süpürerek topladığı çöpleri ateşe verdi. Bu sırada kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle Kayseri'nin oturduğu evin altındaki depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangın depoyu sararken, Eyüp Kayseri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında, depoda bulunan 300 saman balyası kül oldu.

FOTOĞRAFLI

Çöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül ettiÇöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül ettiÇöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül ettiÇöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül etti

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