Çöplükte hurda araç yangını korkuttu

Balıkesir’in Havran ilçesindeki çöplükte bulunan araç yangını itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi çöplüğü sarmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi yanındaki çöplükte bulunan araç kesimi sırasında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çöplüğü sarmadan söndürüldü. Paniğe kapılan çevre sakinleri, yangının büyümeden söndürülmesi ile derin nefes alırken, itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.