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Çöplükte yasak aşk dehşeti!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

Konya’da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği komşusunu çöplüğe götürüp tüfekle öldüren koca, maktulün ağabeyini arayıp “Kardeşini öldürdüm gel al” dedikten sonra kaçtı. Aksaray'da olduğu iddia edilen Ramazan Tanı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım çöplüğü yakınındaki Ünan Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Tanı ile eşi bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Bu arada Tanı, eşi ile aynı sokakta oturan komşusu Hüseyin Yeni (29) arasında ilişki olduğunu öğrendi. Bunun üzerine önceki gece evine gittiği Hüseyin Yeni'yi konuşmak istediğini söyleyerek otomobiline bindiren Ramazan Tanı, iddiaya göre, konuşmak için Hüseyin Yeni'yi otomobille çöplük yakınındaki ıssız yere götürdü. Burada otomobili yol kenarına park eden Ramazan Tanı, aracındaki av tüfeğini alarak Yeni'ye ateş etti. Yeni, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Hüseyin Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayan Ramazan Tanı, "Kardeşini öldürdüm, gel cesedini al" dedi. Bunun üzerine arkadaşlarıyla birlikte olay yerine giden Hasan Yeni, ağır yaralı halde yerde yatan kardeşini otomobiliyle Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hüseyin Yeni, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra memleketi Aksaray'a kaçtığı belirlenen Ramazan Tanı'nın yakalanması için çalışma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Konya Aksaray yasak aşk

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