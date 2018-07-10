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Çöpte poşet içinde bebek ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, çöp konteynerinde, kız bebek ölüsü bulundu.

Cavit AKGÜN/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, çöp konteynerinde, kız bebek ölüsü bulundu. Doğumundan hemen sonra çöpe atıldığı sanılan bebeğin annesinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Ekşiliyurt Mahallesi'nden geçen Ortaca-Dalyan karayolu üzerindeki bir çöp konteynerinde, seyyar manavlık yapan İbrahim Akman (55) tarafından poşet içinde bebek cesedi bulundu. Akman, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirenen kız bebeğin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Bebeğin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, bebeği çöpe atan kişinin tespit edilip, annesinin bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ölü bebeği çöp konteynerinde bulan İbrahim Akman, "Çöp atmaya gelmiştim. Konteynere atılmış ekmekler gördüm. Tavuklarıma götürmek için aldım. Çöten ekmekleri koymak için bir de poşet almak istedim. Aldığım ilk poşeti açtığımda ölü bebeği gördüm, yetkililere ihbarda bulundum" dedi.

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