Çorabın içinden esrar ve uyuşturucu hap çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri çorap içinde 350 gram satışa hazır esrar ile 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili K.D. adlı kadın gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde yaşayan K.D.'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı. Evdeki aramada çekmecede bulunan bir çift çorabın içine fişekler halinde konulmuş satışa hazır 350 gram esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ile ilgili olarak gözaltına alınan K.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu
Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı
Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum