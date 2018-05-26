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Çorabın içinden esrar ve uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 12:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri çorap içinde 350 gram satışa hazır esrar ile 100 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Çorabın içinden esrar ve uyuşturucu hap çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri çorap içinde 350 gram satışa hazır esrar ile 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili K.D. adlı kadın gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde yaşayan K.D.'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı. Evdeki aramada çekmecede bulunan bir çift çorabın içine fişekler halinde konulmuş satışa hazır 350 gram esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ile ilgili olarak gözaltına alınan K.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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