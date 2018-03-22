Çorabından metamfetamin maddesi çıkan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan şüphelinin çorabı içerisine gizlenmiş 382,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıs üzerinde yapılan aramada çorap içerisine gizlenmiş şekilde 5 paket halinde toplamda 382,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.