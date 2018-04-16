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Çoraptan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin şüphelenerek durdurduğu bir aracın bagajındaki 5 çorap içerisinde 2 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Çoraptan uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin şüphelenerek durdurduğu bir aracın bagajındaki 5 çorap içerisinde 2 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde şüpheli araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Polislerin, şüphelenerek durdurduğu bir otomobilin bagajında yapılan aramada 5 çorap bulundu. Şişkinliği ile dikkat çeken çorapların içerisine bakıldığında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan incelemede çorapların içerisinde 2 kilo 700 gram metamfetamin isimli uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan sürücünün sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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