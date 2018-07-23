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Çorlu'da dolu ve yağmur etkili oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bir ahırın çatısının çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu.

Çorlu'da dolu ve yağmur etkili oldu

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bir ahırın çatısının çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu. Tekirdağ il merkezinde ize sağanak yağmur yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gök gürültü sağanak yağmur ve dolu yağışı bu gece Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağmur yağışı bir süre sonra dolu şeklinde devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere çekerken, bazıları da üzerlerine halı, yorgan, kilimlerle örterek korumaya çalıştı. İlçede Bülent Ecevit Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı, Tekirdağ yolu üzerinde rögarların taşmasıyla yollar göle dönünce, sürücüler zor anlar yaşadı.
AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ
Şiddetli rüzgar nedeniyle Havuzlar Mahallesi'nde Cambaz'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısının çökmesi üzerine çok sayıda hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla çöken ahırda enkazın altında kalan diğer hayvanlar güçlükle tahliye edildi. Telef olan hayvanların sayısının yapılacak incelemenin ardından belirleneceği kaydedildi.
Tekirdağ il merkezinde şimşeklerin çakmasının ardından sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle ana arterlerde ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı yollar göle dönerken, merkez Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

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Çorlu'da dolu ve yağmur etkili olduÇorlu'da dolu ve yağmur etkili olduÇorlu'da dolu ve yağmur etkili olduÇorlu'da dolu ve yağmur etkili oldu

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