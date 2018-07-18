Çorlu'da durdurulan TIR'da 34 kilo 'skunk' ele geçirildi

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, polis tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada 33 kilo 700 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye TIR'la uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, 34 KN 0300 plakalı TIR'ı, TEM otoyolunun Çorlu Gişeler Mevkii'nde durdurdu. TIR'da yapılan aramada spor çantaların içerisine gizlenmiş 33 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.
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