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Çorlu’da jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.Çorlu’da kaçak içki ve sigara satışı yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.K., T.K ve S.K.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Çorlu’da kaçak içki ve sigara satışı yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.K., T.K ve S.K. adlı kişilerin Çorlu’nun Önerler Mahallesi ile Çorlu şehir merkezindeki ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 50 şişe kaçak viski, yaklaşık bin paket kaçak sigara, yaklaşık 100 paket dolma sigara, bir miktar bandrollü şarap kapüşonu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ile birlikte arama yapılan iş yerinde izinsiz olarak çalışan yabancı uyruklu şahsı da ifadesine başvurmak gözaltına alınan jandarma ekipleri kaçak içki ve sigaralara da el koydu. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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