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Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde Selahattin Söğüt (55) öldü, eşi Çiğdem Söğüt yaralandı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde Selahattin Söğüt (55) öldü, eşi Çiğdem Söğüt yaralandı. Kaza, bu gece yarısı Çorlu-İstanbul çevre yolunun mezarlık mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi otobüslerinde şoför olarak çalışan Selahattin Söğüt, eşi Çiğdem Söğüt, Ergene ilçesinde yakınlarına iftar yapmaya gitti. İftar sonrası çift, Selahattin Söğüt'ün kullandığı 59 ZS 187 plakalı otomobille evlerine dönmek üzere yola çıktı. Mezarlık mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin içinde Selahattin Söğüt, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Çiğdem Söğüt ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Selahattin Söğüt'ün cenazesi ise Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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