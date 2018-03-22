Çorlu’da satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamalarda 130 adet fişeklenmiş halde satışa hazır bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi ile 20 adet satışa hazır fişeklenmiş halde eroin maddesi ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin uyuşturucu madde ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 4 ayrı arama kaydı ile arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.