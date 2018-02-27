Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu’da ’Kore Mahallesi’ olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde ’torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Çorlu KOM ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada satışa hazır fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannaboniod maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.