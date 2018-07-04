Çorlu'da tefeci operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i, tutuklandı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Tefe karşılığı para vererek, tefe karşılığı vadesinden önce çek kırarak müştekileri kendilerine borçlandırdıkları, bu borca istinaden senet imzalattıkları, borçlarını ödemeleri için baskı ve tehdit uyguladıkları, borçlarını ödeyemeyen müştekilerin yine baskı ve tehdit ile mal varlıklarına el koyduklarını belirlediği suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler için yakalama kararı çıkardı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, eş zamanlı yaptığı baskınlarla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.E., B.Ş., N.T., Ö.K., Ö.K., A.K., M.Y., F.T. tutuklanırken, A.E. ile M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında bazı kişilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum