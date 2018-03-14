Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu ilçe Narkotik büro ekipleri, Çorlu’nun Hıdırağa ve Kore Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 60 adet satışa hazır paketlenmiş eroin, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 400 TL para ele geçirilirken, S.B, H.E ve A.İ. adlı şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan biri kadın olmak üzere S.B, H.E ve A.İ’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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