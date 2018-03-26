Çorlu'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde sokaklarda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, belirlediği şüphelileri, 45 gün süren teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucu satıcılarının polise yakalanmamak için uyuşturucuyu çöp kutusu yanlarına, tuğla altına veya çatı saçaklarına sakladıkları, müşterilerine uyuşturucuları metruk evlere bırakarak sattıkları belirlendi.

Polis, şüphelilerin bulunduğu evleri tespit ederek düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 8 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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